Помпео обговорил с Зеленским перенос своего визита в Украину

Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили перенос визита американского чиновника в Украину. Об этом сообщается на сайте Госдепа.



«Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде», — сказано в сообщении.



Отмечается, что Помпео подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.



Пресс-служба украинского илдера еще не сообщала о телефонном звонке с Помпео.



Из-за ситуации вокруг атаки на американское посольство в Ираке Помпео перенес свое турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.