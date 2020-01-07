Украинская СЦКК обвинила ОБСЕ в неправдивых данных о запрещенном вооружении

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 4 и 6 января содержится недостоверная информация относительно нарушения украинской стороной Минских договоренностей.



Как сообщается в заявлении СЦКК, речь идет о зенитных ракетных комплексов 9К33 «Оса».



«Согласно Минским договоренностям отведению подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отведении зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет», — заявила украинская сторона СЦКК.



В ведомстве подчеркнули, что подобная информация противоречит «принципам нейтральности и непредвзятости, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера».



«Новости Донбасса» направили запрос в СММ ОБСЕ.