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Украинская сторона работает над улучшением медицинской помощи на КПВВ Донбасса

07 января 2020, 17:15

Украинская сторона работает над улучшением медицинской помощи на КПВВ Донбасса

Украинская власть работает над улучшением качества предоставления медицинской помощи на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Об этом рассказал советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.

«Меня на КПВВ удручает отсутствие приличной медицинской помощи. Мы сейчас над этим работаем», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Комментируя договоренность лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) об открытии новых КПВВ, Сивохо сказал, что сначала сторонам нужно определиться с тремя следующими участками разведения войск. «Потом уже можно будет говорить о дополнительных КПВВ», — добавил он.

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