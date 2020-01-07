Россиянке Митрошиной запретят въезд в Украину

Российской журналистке и блогеру Александре Митрошиной запретят въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма, о чем выяснилось после драки на ее встрече с подписчиками в Киеве 6 января.



Митрошиной не был запрещен въезд в Украину, прокомментировали в пресс-службе МВД. Она пересекла границу через железнодорожный пункт пропуска.



«Пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем», — заявили в ведомстве.

6 января полиция Киева задержала двоих активистов гражданского движения «Відсіч», которые сорвали мероприятие Митрошиной после вопроса «Чей Крым?».



По словам Митрошиной, активисты кричали, обвиняли ее «в разных вещах» и устроили драку. После этого она покинула мероприятие.



В 2017 году Митрошина посещала аннексированный Крым.

