В МИД назвали выборы в ОРДЛО условием сохранения «Минска»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко вновь озвучил идею о введении миротворческой миссии ООН в отдельные районы Донбасса (ОРДЛО). По его мнению, к этой теме стоит подойти в случае, если выборы на неподконтрольных территорий не состоятся в 2020 году в рамках Минских соглашений.



«Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса», — сказал Пристайко в интервью немецкому изданию Bild.



Глава МИД при этом исключил возможность участия в выборах участников незаконных вооруженных формирований.



«В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины», — заявил Пристайко.

Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся урегулировать конфликт на Донбассе с помощью Минских соглашений, заявлял Пристайко.



13 сентября 2019 года Пристайко рассказал, что украинские власти хотят провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, в том числе и на временно неподконтрольных территориях Донбасса.



Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко в интервью от 3 января отказался оценить, сколько необходимо времени для подготовки местных выборов в отдельных районах Донбасса.