В Иране разбился самолет МАУ. Экипаж и пассажиры погибли

Пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщает иранское информагентство FARS.



По разным данным, на борту самолета находились от 167 до 180 человек.



По предварительной информации МИД Украины, пассажиры и экипаж погибли, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя директора Департамента — начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилыч. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших.

Иранские СМИ заявили, что причиной крушения самолетв стали «технические проблемы». При этом иорданское издание Al-Hadath сообщило, что лайнер могли случайно сбить ракетой: в ночь его крушения Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке.



Сервис Flightradar24 отмечает, что последняя информация о местоположении самолета была получена в районе города Паранд недалеко от Тегерана.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp