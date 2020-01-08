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В Иране разбился самолет МАУ. Экипаж и пассажиры погибли

08 января 2020, 07:46

В Иране разбился самолет МАУ. Экипаж и пассажиры погибли

Фото: ISNA Фото: ISNA

Пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщает иранское информагентство FARS.

По разным данным, на борту самолета находились от 167 до 180 человек. 

По предварительной информации МИД Украины, пассажиры и экипаж погибли, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя директора Департамента — начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилыч. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших.

Иранские СМИ заявили, что причиной крушения самолетв стали «технические проблемы». При этом иорданское издание Al-Hadath сообщило, что лайнер могли случайно сбить ракетой: в ночь его крушения Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке.

Сервис Flightradar24 отмечает, что последняя информация о местоположении самолета была получена в районе города Паранд недалеко от Тегерана.

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