В Иране разбился самолет МАУ. Экипаж и пассажиры погибли

Фото: ISNA

Пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщает иранское информагентство FARS.



По разным данным, на борту самолета находились от 167 до 180 человек.



По предварительной информации МИД Украины, пассажиры и экипаж погибли, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя директора Департамента — начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилыч. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших.

تصاویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینیhttps://t.co/xgmHgHPsI9 pic.twitter.com/yaKgezCf3U — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Иранские СМИ заявили, что причиной крушения самолетв стали «технические проблемы». При этом иорданское издание Al-Hadath сообщило, что лайнер могли случайно сбить ракетой: в ночь его крушения Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке.



Сервис Flightradar24 отмечает, что последняя информация о местоположении самолета была получена в районе города Паранд недалеко от Тегерана.