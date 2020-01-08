Власти Ирана назвали причиной катастрофы самолета МАУ возгорание двигателя. Посольство Украины исключило теракт

Причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране стало возгорание двигателя. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.



В министерстве отвергли информацию о том, что в Boeing 737 попала ракета. «Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе», — сказал представитель ведомства Кассим Низами.



Версию о теракте на данный момент также исключает посольство Украины в Иране. Там указали, что, по предварительным данным, авиалайнер разбился в результате аварии двигателя.

Cамолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ разбился сегодня утром после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.



Минувшей ночью Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Это было сделано в качестве ответа на генерала Касема Сулеймани. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что в самолет МАУ могла попасть одна из выпущенных ракет.