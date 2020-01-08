Правозащитники: В декабре боевики на Донбассе задержали 11 человек

В декабре 2019 года на подконтрольной группировкам «Л/ДНР» территории по подозрению в шпионаже были задержаны 11 человек. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.



По данным организации, на части оккупированной территории Луганской области были задержаны 7 человек, трое женщин и четверо мужчин.



«Мужчину 1978 г.р. после предварительной проверки отпустили на подписку о невыезде, а остальные шесть человек находятся в заключении. Осуждены двое человек за шпионаж и один человек за попытку диверсионной деятельности», — говорится в сообщении.



На неподконтрольной Украине территории Донецкой области были задержаны 4 человека, трое мужчин и одна женщина. По данным правозащитников, все находятся в СИЗО Донецка.



«Персональные данные задержанных подозреваемых мы не разглашаем, в связи с тем, что родственники не дают на это согласие», — отметили в организации.