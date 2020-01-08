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Российский блогер Митрошина признала, что посетила Крым незаконно

08 января 2020, 11:22

Российский блогер Митрошина признала, что посетила Крым незаконно

Российский блогер Александра Митрошина признала, что посетила аннексированный Крым в 2017 году, нарушив законодательство Украины.

«Я признаю, что нарушила закон (и это на встрече тоже прозвучало). Если надо, я понесу наказание. Мне только стыдно перед 500 моими подписчиками, которые приехали на эту встречу просто так и получили не то, что хотели», — написала она в своем Telegram-канале.

Митрошина подчеркнула, что не поддерживает политику России в отношении Украины.

6 декабря Александра Митрошина организовала встречу с подписчиками в Киеве. Мероприятие завершилось потасовкой с активистами движения «Відсіч». Они пришли на встречу из-за того, что российский блогер в 2017 году посетила аннексированный Крым незаконно — в обход украинских пунктов пропуска.

В результате между активистами и поклонником Митрошиной произошла драка. Полиция задержала двух представителей «Відсічі» за нарушение общественного порядка. Их отпустили через несколько часов.

В МВД Украины заявили, что Митрошиной будет запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма.

У Митрошиной более 2 миллионов подписчиков в Instagram. Ее публикации в основном посвящены темам домашнего насилия и феминизма. На политические темы она не пишет.

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