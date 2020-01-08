Украина ведет переговоры с Ираном, чтобы забрать тела погибших украинцев

Два украинских самолета готовы вылететь в Иран для транспортировки тел погибших в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране, в настоящее время ведется согласование их прибытия с иранской стороной. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).



«Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросов безопасности», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился сегодня утром в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Все люди, которые находились на борту лайнера, погибли.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Эту же версию озвучило посольство Украины в Иране.



МАУ отменила все рейсы в Тегеран. В авиакомпании отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.