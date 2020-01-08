ОБСЕ зафиксировала запрещенные «Грады» у боевиков «ЛНР»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала сем реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», которые были размещены на подконтрольной группировке «ЛНР» территории в нарушение Минских соглашений. Об этом сообщается в свежем отчете миссии.



Так, 4 января эти «Грады» были зафиксированы на полигоне возле Минусинска в 62 километрах от Луганска.



Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала буксируемую гаубицу Д-30 «Лягушка» на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области у села Кодема.