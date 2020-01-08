Участницы встречи с блогером Митрошиной получают угрозы в свой адрес

Участницы встречи с российским блогером Александрой Митрошиной столкнулись с травлей и угрозами в свой адрес после этого мероприятия, которое сорвали активисты движения «Відсіч» 6 января в Киеве. Об этом несколько участниц фан-встречи рассказали «НД».



Также редакции были переданы соответствующие скриншоты переписок. «НД» публикует часть из них. Многие из жертв травли — несовершеннолетние.



Инициаторы кибербуллинга координируют свою деятельность через несколько Telegram-чатов. В частности, чаты называются «Київ за NATO та EU» и «Відсіч-чат».

На встречу с Митрошиной пришли несколько сотен человек — в основном, девушки. Начавшие кибербуллинг установили их личности по публикациям в Instagram с мероприятия. Также были найдены номера телефонов некоторых из участниц. Все эти данные теперь распространяются в чатах вместе с призывами «написать все, что о них думают».



В личных сообщениях и в комментариях участницы встречи получают оскорбления и угрозы.

«Мне всего 15 лет, эти сообщения довели меня до истерики», — рассказала одна из жертв кибербуллинга. «Я не знаю, в чем я виновата, придя на встречу любимого блогера. Мне 15 лет и я никогда не была близка к политике», — добавила еще одна собеседница.



«НД» обратились за комментарием в департамент киберполиции Украины. Там отметили, что в случаях кибербуллинга следует подать электронное заявление, форма которого размещена на сайте киберполиции.

В Украине на законодательном уровне предусмотрена ответственность за буллинг (травлю), в том числе с помощью электронных устройств. Статья 173-4 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штрафы и наказание в виде общественных работ.



6 декабря блогер из России Александра Митрошина организовала встречу с подписчиками в Киеве. Мероприятие завершилось потасовкой с активистами движения «Відсіч». Они пришли на встречу из-за того, что российский блогер в 2017 году посетила аннексированный Крым незаконно — в обход украинских пунктов пропуска.



В результате между активистами и поклонником Митрошиной произошла драка. Полиция задержала двух представителей «Відсічі» за нарушение общественного порядка. Их отпустили через несколько часов, составив протокол об административном нарушении.



В МВД Украины заявили, что Митрошиной будет запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма. Сама блогер призначла, что посетила полуостров, нарушив украинское законодательство. Митрошина также подчеркнула, что не поддерживает политику России в отношении Украины.



У Митрошиной более 2 миллионов подписчиков в Instagram. Ее публикации в основном посвящены темам домашнего насилия и феминизма. На политические темы она не пишет.