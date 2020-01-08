ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в районе Золотого

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Золотого и вблизи него 7 января. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Ведя наблюдение в 2 км к востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), члены патруля миссии слышали 2 взрыва неопределенного происхождения, а также примерно 30 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все на расстоянии примерно 1–2,5 км к юго-востоку», — говорится в отчете.