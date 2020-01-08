В авиакатастрофе самолета МАУ над Ираном погибла луганчанка

В авиакатастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром в Тегеране, погибла уроженка Луганской области бортпроводница Валерия Овчарук.



Как сообщает BBC, она работала бортпроводницей авиакомпании МАУ с 2015 года. Ей было 28 лет, родилась в Луганске.



Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился сегодня утром в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек. Все они погибли. В частности, в самолете были 11 украинцев.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя.



Украина временно запретила рейсы в Иран. В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.



Singapore Airlines, China Airlines и польская компания LOT перенаправили свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана. Кроме того, о прекращении полётов как над Ираном, так и Ираком объявили австралийская Qantas Airways, тайваньская EVA Air, малайзийская Malaysia Airlines, французская Air France и немецкая авиакомпания Lufthansa. Авиакомпании Emirates Airline и Flydubai отменили рейсы в Багдад.