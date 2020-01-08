Украина направит специалистов в Иран для совместного расследования катастрофы самолета МАУ

Представители Украины будут привлечены к расследованию причин катастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины»в Тегеране, сообщил президент Владимир Зеленский.



Он отметил, что сегодня вечером в Иран вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группой. Среди них — представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании МАУ.



По словам президента, все эти люди будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился сегодня утром в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек. Все они погибли. В частности, в самолете были 11 украинцев.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя.



Украина временно запретила авиарейсы в Иран. В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.