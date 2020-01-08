Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. Об этом сообщается на сайте ООН.



«Генеральный секретарь скорбит в связи с авиакатастрофой, которая произошла сегодня в Тегеране», — говорится в заявлении.

Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился сегодня утром в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек. Все они погибли.

На борту самолета летели 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя.



Украина временно запретила авиарейсы в Иран. В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.