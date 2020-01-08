Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 8 января.

Права человека

По данным «Восточной правозащитной группы», в декабре члены группировки «ДНР» задержали 11 человек по обвинению в «шпионаже».



Общество



В группировке «ДНР» заявили об открытии свое «представительства» в Турции в ближайшее время.



Боевые действия



СММ ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия на участке разведения сил в районе Золотого Луганской области 7 января. Возле Золотого миссия увидела хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты.



Миссия увидела запрещенные Минским соглашениями РСЗД «Град» у боевиков «ЛНР».



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