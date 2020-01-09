Иран опубликовал первые результаты расследования причин катастрофы самолета МАУ

Самолет «Международных авиалиний Украины» загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт Тегерана. Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана.



По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сведения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.



В организации полагают, что сильный взрыв произошел при падении самолета на землю, потому что он был полностью заправлен топливом.



В отчете отмечается, что часть данных из обнаруженных на месте катастрофы «черных ящиков» утеряна, потому что они были повреждены. По словам Абидзаде, вчера была проведена первичная проверка «черного ящика» экипажа.



Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне. Однако представители Украины и производителя самолета смогут присутствовать при этой работе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Власти Ирана после катастрофы заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. По данным Reuters, западные спецслужбы также полагают, что самолет упал из-за технических неисправностей.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.



Украина временно запретила авиарейсы в Иран.