Украинская сторона не исключает, что самолет МАУ в Иране сбила российская ракета

Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению самолета «Международных авиалиний Украины» намерена провести поиски обломков ракеты ЗРК, поражение которой является одной из основных версий произошедшей катастрофы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



«Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране», — сказал Данилова изданию «Цензор.НЕТ».



Он пояснил, что сейчас идет совещание с участием властей Ирана. «Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — рассказал секретарь СНБО.



Данилов также отметил, что украинская сторона проводит дипломатические переговоры с иранской стороной, и «есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета».