«ДНР» изменит тарифы на электричество с 1 февраля

Тарифы на электроэнергию на подконтрольной группировке «ДНР» территории будут изменены с 1 февраля 2020 года. Соответствующий «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Согласно бумаге, «правительству ДНР» необходимо установить с 1 февраля тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, в зависимости от объемов потребления.



Кроме того, «указ» главы «ДНР» от 17 апреля 2015 года, который устанавливал тарифы на электричество, перестанет действовать.



В «указе» Пушилина прямо не сказано, повысятся ли тарифы на электроэнергию или нет. Однако, по всей видимости, речь идет именно о подорожании, так как тарифы на электричество не менялись с 2014 года.

С 1 сентября 2019 года «ДНР» повысила цены на холодную воду, вывоз мусора и квартплату. С 1 июля 2020 года «ДНР» изменит тарифы на отопление и горячую воду.



«ДНР» анонсировала, что с 1 января 2020 года будет повышен размер пенсии на 20% и зарплат бюджетникам на 26%.



Также «ДНР» повысит стоимость проезда в общественном транспорте.