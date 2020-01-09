СБУ сообщила о предотвращении убийства экс-командира батальона ВСУ

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении планировавшееся спецслужбами России убийства одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.



Как рассказали в СБУ, спецслужбы России «планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции» против группировок «Л-ДНР». «В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России"», — отмечается в сообщении.



Оперативники СБУ установили, что для совершения покушения российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, но был уволен «из-за компрометирующих обстоятельств». Во время краткосрочного выезда харьковчанина в Россию кураторы поставили ему задачу, а впоследствии согласовывали его действия через мобильный мессенджер, отметили в СБУ. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.



Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном доме, где живет экс-командир, заложив самодельное взрывное устройство. Подчеркивается, что действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.



Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО «А» задержали злоумышленника с взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила. Оно приводилось в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.



В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.