У Зеленского пока не озвучивают детали по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ

Под председательством президента Владимира Зеленского прошло совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.



«На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали», — сообщили в пресс-службе Офиса президента.



В расследовании причин авиакатастрофы задействованы 45 украинских специалистов.



Как проинформировали в ОП, на месте трагедии проводится осмотр деталей самолета и сбор ДНК жертв. Сейчас отобран материал у родственников девяти из 11 украинцев, погибших при крушении.



В связи с авиакатастрофой президент 9 января провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана. Зеленский также планирует переговоры с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.

Украинские специалисты рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы Boeing 737 МАУ. Одна из —них поражение самолета зенитной ракетой российского производства.



Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.