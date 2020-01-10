Штаб: На КПВВ «Майорск» задержали мужчину, перевозившего взрывчатку

Источник: Операція об'єднаних сил/Facebook

На контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» в Донецкой области при попытке провести взрывчатку с неподконтрольной территории задержан мужчина. Об этом сообщают в штабе операции Объединенных сил.



Отмечается, что 39-летний гражданин въезжал с подконтрольной боевикам территории.



В багажном отделении его автомобиля пограничники и сотрудники СБУ обнаружили два свертка весом 740 грамм с веществом темно-коричневого цвета похожим на пластид. Свертки правоохранители нашли в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля.



Следственные действия продолжаются.



Водитель и автомобиль задержаны.