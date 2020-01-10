Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине задержали боевика, охранявшего обломки сбитого МН17

10 января 2020, 13:18

На Донетчине задержали боевика, охранявшего обломки сбитого МН17

Источник: Операція об'єднаних сил/Facebook Источник: Операція об'єднаних сил/Facebook

В Донецкой области пограничники задержали боевика, который охранял обломки «Боинга 777» рейса МН17, сбитого в июле 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Во время опроса подозреваемый 1994 года рождения рассказал, что во второй половине 2014 года проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков, дежурил на блокпостах в Шахтерском районе, а с августа 2014-го охранял место крушения МН17.

В штабе отмечают, что в одной из соцсетей задержанный публиковал фотографии, где он в военной форме с оружием в руках запечатлен на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

«За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков», — сказано в сообщении.

Мужчина передан сотрудникам полиции по подозрению в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований» (ч. 2 ст. 260 УК).

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

ТЕГИ

Прочее
MH17

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:10
«ДНР» задолжала зарплату шахтерам
11:19
«ДНР»: Задержан житель Донецка, у которого при себе было 11 килограмм взрывчатки
23:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
Правозащитники: «ДНР» начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами
13:00
«ДНР» изменит тарифы на электричество с 1 февраля
10:24
ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения у Петровского
23:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:12
«ДНР» заявляет о скором открытии своего «представительства» в Турции
12:20
ОБСЕ зафиксировала запрещенные «Грады» у боевиков «ЛНР»
09:29
В Донецке горела сауна в гостинице
22:26
Главные события неподконтрольного Донбасса за 6 - 7 января
21:07
В МИД назвали выборы в ОРДЛО условием сохранения «Минска»
11:49
Под Луганском на взрывчатке подорвался мужчина
12:41
«ДНР»: В Горловке задержали сбежавших из колонии
11:36
«ДНР»: У жителя Шахтерска нашли реактивные огнеметы
все новости
15:47
Осужденный в РФ пенсионер из Луганщины просит омбудсмена внести его в списки на обмен
15:40
Стало известно о ранении еще трех украинских военных вчера на Донбассе
15:12
Апелляционный суд оставил ключевого подозреваемого в убийстве Шеремета под стражей
14:57
У Еврокомиссии нет убедительных доказательств, что самолет МАУ сбила ракета
14:48
Украина подает обновленные иски против «Газпрома» из-за аннексии Крыма
14:25
СБУ вывела на подконтрольную территорию экс-боевика «ДНР»
13:18
На Донетчине задержали боевика, охранявшего обломки сбитого МН17
13:10
«ДНР» задолжала зарплату шахтерам
12:17
На КПВВ «Майорск» задержали мужчину, перевозившего взрывчатку
11:33
CNN: Украинский самолет сбили двумя иранскими ракетами
11:19
«ДНР»: Задержан житель Донецка, у которого при себе было 11 килограмм взрывчатки
10:55
Пристайко и Маас обсудили «Минск» и катастрофу самолета МАУ
10:04
В ОБСЕ отвергли обвинения украинской СЦКК в предвзятости
09:31
Зеленский: Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но и не подтверждена
08:45
Премьер-министры Канады и Великобритании заявили, что самолет МАУ сбила иранская ракета
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция