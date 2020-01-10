Украина подает обновленные иски против «Газпрома» из-за аннексии Крыма

НАК «Нафтогаз Украины» находится в процессе подачи обновленных исков против российского «Газпрома» из-за убытков от потери активов в Крыму после аннексии. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в интервью Liga.net.



Сумма требований составляет более 7 млрд долларов с учетом процентов.



«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд», — рассказал Витренко.



Окончательную сумму компенсации, по словам директора НАК, трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге определит в конце 2020 или 2021 году.

30 декабря Украина и Россия подписали договор по транзиту российского газа в ЕС сроком на 5 лет. Как заявил президент Владимир Зеленский, это принесет Украине более 7 миллиардов долларов. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски.



Достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа в Украину, однако допускают такую возможность.