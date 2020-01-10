Стало известно о ранении еще трех украинских военных вчера на Донбассе

Трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы в результате взрыва беспилотника боевиков на Донбассе в четверг. Об этом сегодня сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.



Совокупные боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили пять военнослужащих, один из которых погиб и четверо были госпитализированы, отметили в штабе.



«Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы», — рассказали в штабе ООС.



Сейчас раненные военные находятся в лечебных учреждениях.



В утренней сводке штаба ООС сообщалось об одном погибшем и одном раненом украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны боевиков в четверг.