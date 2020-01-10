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Осужденный в РФ пенсионер с Луганщины просит омбудсмена внести его в списки на обмен

10 января 2020, 15:47

Осужденный в РФ пенсионер с Луганщины просит омбудсмена внести его в списки на обмен

Пенсионер из Мелового Луганской области Владимир Моргунов, осужденный российским судом на 12 лет заключения по обвинению в госизмене, просит Украину внести его в списки на обмен заключенными с РФ. Письмо 72-летнего Моргунова, адресованное и направленное омбудсмену Людмиле Денисовой, его адвокат Олег Терновский передал изданию «Ґрати».

В письме задержанный в ноябре 2018 года Владимир Моргунов рассказывает о том, что долгое время занимал руководящие административные должности в поселке Меловое, который граничит с Россией по улице Дружбы народов. По другую сторону улицы находится поселок Чертково Ростовской области.

«Один словом, меня знали очень многие, как и я их, в том числе и в СБУ, что и послужило поводом для ФСБ после начала войны на Донбассе взять меня под особый контроль. До 2014 года вся моя деятельность была посвящена синхронному развитию смежных территорий, после начала войны я сделал свой выбор, отдав приоритеты Украине. При этом я вел разъяснительную работу по обе стороны госграницы среди населения, препятствуя нагнетанию напряженности, всеми доступными методами помогал беженцам, пенсионерам, приезжающим из ЛНР на переоформление пенсии и т.д. и т.п.» — написал Моргунов.

О предъявленном ему обвинении он рассказывает, что связывался с украинскими спецслужбами для консультаций: «Периодически давал консультации СБУ по тем или иным вопросам, в том числе военной тематики. Проявив личную инициативу получить списки погранвойск РФ на линии соприкосновения (боевых действий там нет), 01.11.2018 года был задержан сотрудниками УФСБ по Ростовской области».

9 октября 2019 года Ростовский областной суд приговорил Моргунова к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Процесс проходил в закрытом режиме, гособвинение просило для Моргунова восемь лет лишения свободы (статья 275 Уголовного кодекса РФ, предполагает до 25 лет лишения свободы).

Он заключил соглашение со следствием, обжаловать приговор не стал. По версии следствия, Моргунов передавал украинским спецслужбам информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской погранслужбы в районе.

7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов и Александр Кольченко.

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