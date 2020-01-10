Зеленский рассказал о получении «важной информации» от США о крушении самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский рассказал о получении «важной информации» от американской стороны о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщает Офис президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.



«Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», — сказал Зеленский.



Как сообщается, украинский лидер проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы в Тегеране. В свою очередь Помпео заявил о готовности США предложить помощь и поддержку в проведении расследования.



Также собеседники согласовали визит госсекретаря США в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Президент США Дональд Трамп допустил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могли сбить случайно. По данным американских СМИ, официальные лица США уверены, что самолет МАУ был сбит иранскими военными.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит Ираном.



Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о сбитии ракетой, однако отметил, что она пока не подтверждена.



Иран заявил, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Позже возгорание лайнера было указано в предварительном отчете о расследовании причин трагедии, которое проводит Тегеран.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.