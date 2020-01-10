Зеленский и Трюдо обговорили ситуацию с крушением самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел второй телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о катастрофе самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский заявил, что «на трагедии не должно быть спекуляций».

«Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование», — заявил президент.



Зеленский в разговоре с Трюдо проинформировал, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января состоялся разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.



«Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными. Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков"», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.



Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.