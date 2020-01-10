Асеев рассказал, как боевики «выбивали» признания в «шпионаже»

Освобожденный из плена журналист Станислав Асеев рассказал о том, как пытками «МГБ ДНР» заставляет признаваться в «шпионаже». Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».



«Сразу после того, как меня привезли в контору и почти полчаса пообщались, как я понял, в лайтовом режиме, когда просто били дубинкой, потом надели мешок на голову и повели уже в соседний кабинет... вас бьют током... Там огромный тесак, который как оказалось был тупой, когда мне обещали отрезать часть носа, так черканули и я понял, что лезвие тупое. Оно больше для психологического устрашения. Огромный тесак, которым вас бьют — просто удары в затылок, ток. И организм просто кричит — сделай, что угодно лишь бы прекратилось», — говорит Асеев.



По его словам, пытки продолжались длительное время, но так как он держался и не придумывал ответов на вопросы, те поняли, что говорить Асееву действительно нечего.



После пыток он был вынужден подписать все бумаги, которые боевики требовали подписать.

В октябре 2019 года стало известно, что еще в августе «суд» при группировке «ДНР» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживался в плену «ДНР» с мая 2017 года.



Его освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года.