Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: Ожидаем от Ирана наказания виновных и компенсаций

11 января 2020, 09:44

Зеленский: Ожидаем от Ирана наказания виновных и компенсаций

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после признания Ираном вины за сбитый 8 января украинский самолет Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Об этом говорится на странице президента в Facebook.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины», — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Президент Украины выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

Он подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

сегодня, 11 января, Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» непреднамеренно сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Авиакатастрофа PS 752
Места
Иран
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
ОБСЕ зафиксировала танки в Дебальцево и гаубицы на Луганщине
13:10
«ДНР» задолжала зарплату шахтерам
11:19
«ДНР»: Задержан житель Донецка, у которого при себе было 11 килограмм взрывчатки
23:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
Правозащитники: «ДНР» начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами
13:00
«ДНР» изменит тарифы на электричество с 1 февраля
10:24
ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения у Петровского
23:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:12
«ДНР» заявляет о скором открытии своего «представительства» в Турции
12:20
ОБСЕ зафиксировала запрещенные «Грады» у боевиков «ЛНР»
09:29
В Донецке горела сауна в гостинице
22:26
Главные события неподконтрольного Донбасса за 6 - 7 января
21:07
В МИД назвали выборы в ОРДЛО условием сохранения «Минска»
11:49
Под Луганском на взрывчатке подорвался мужчина
12:41
«ДНР»: В Горловке задержали сбежавших из колонии
все новости
10:42
ОБСЕ зафиксировала танки в Дебальцево и гаубицы на Луганщине
09:44
Зеленский: Ожидаем от Ирана наказания виновных и компенсаций
08:44
Трое украинских военных получили ранения на Донбассе за сутки
07:54
Иран признал, что «непреднамеренно» сбил украинский самолет
23:58
Асеев рассказал, как боевики «выбивали» признания в «шпионаже»
23:08
Журналист Асеев рассказал, что написание «ДНР» в кавычках посчитали преступлением
22:30
На лечении в «Феофании» остаются 48 бывших пленных
21:26
Зеленский и Трюдо обговорили ситуацию с крушением самолета МАУ в Иране
20:39
Суд обязал РФ выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму
19:47
Попадание ракеты и теракт — приоритетные версии СБУ авиакатастрофы самолета МАУ в Иране
18:45
Украина будет требовать компенсаций, если докажут, что самолет МАУ сбили
18:19
В НАТО не видят причин не доверять данным о попадании иранской ракеты в украинский самолет
17:37
Администрация «президента» Абхазии: Члены «ДНР» участвовали в попытке переворота в Сухуми
16:15
Зеленский рассказал о получении «важной информации» от США о крушении самолета МАУ
15:47
Осужденный в РФ пенсионер с Луганщины просит омбудсмена внести его в списки на обмен
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция