Асеев: СИЗО забиты в том числе и гражданами России, до которых никому нет дела

Освобожденный из плена журналист Станислав Васин в интервью «Радио Свобода» рассказал, что в тюрьмах боевиков на Донбассе немало россиян.



«Россиян было огромное количество было в Изоляции со стороны заключенных. Их тоже пачками сажают. В этом отношении к ним никакой лояльности нет. Наоборот, к ним относятся с особой злостью, потому что есть ощущение, что Россия их [боевиков] оставила… Им навешивают в основном шпионаж, в основном хранение оружия… СИЗО забиты в том числе и гражданами России, до которых никому нет дела», - говорит он.



По словам журналиста, за 28 месяцев нахождения в плену он встретил около десятка россиян.



Васин также рассказал, что заместитель так называемого «министра» «МГБ» - россиянин, и его личность известна украинским спецслужбам.