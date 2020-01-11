СМИ: Кремль хочет сделать Шнурова и Дудя лидерами оппозиции. Прилепин уже задействован

Кремль готовится на выборах в Государственную думу 2021 года использовать сценарий с партиями-спойлерами: администрация президента России намерена создать порядка десятка партийных проектов, пишет «Медуза». По данным издания, в качестве лидеров новых оппозиционных партий в Кремле всерьез рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.



Ожидается, что схема с партиями-спойлерами позволит обеспечить провластной «Единой России» конституционное большинство без изменения системы выборов в результате перераспределения от не преодолевших порог входа в Госдуму, а также за счет одномандатников.



«Медуза» отмечает, что ни Дудю, ни Шнурову кремлевские чиновники еще не делали предложений поучаствовать в парламентских выборах. Но считается, что лидер «Ленинграда» с большей вероятностью мог бы принять участие в политпроекте. По мнению источника «Медузы», близкого к аппарату Госдумы, музыкант «в последнее время пристрастился к политике на заседаниях общественного совета комитета по культуре и видит себя в политике». Изданию не удалось взять комментарий у Шнурова.



При этом Кремль не намерен допускать к участию в выборах соратников оппозиционеров Алексея Навального или Дмитрия Гудкова.



Ранее «Коммерсант» написал, что автор игры World of Tanks Вячеслав Макаров создает «Партию прямой демократии» для участия сначала в местных выборах этого года, а затем и в выборах в Госдуму в следующем.



«Медуза» назвала партию Макарова лишь одним из проектов Кремля, призванных помочь «Единой России». Сам Макаров в интервью «Эхо Москвы» отрицал консультации с администрацией президента, одновременно признав, что не намерен бороться с властью.



По словам близкого к администрации президента источника, новые кремлевские партийные проекты делятся на два типа — будущие новые системные партии и временные, созданные на период выборов проекты. «Партия прямой демократии» относится ко второму типу. Также временным проектам Кремля, по информации «Медузы» является партия на базе патриотического движения «За правду» писателя и бывшего советника главы группировки «ДНР» Захара Прилепина.



Региональные чиновники уже получили указания содействовать прилепинскому движению, утверждает издание. «Прилепин — это для диванных воинов или аудитории политических ток-шоу на федеральных каналах», — сказал один из собеседников «Медузы».