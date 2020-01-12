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Наблюдения ОБСЕ, свидетельства экс-пленных и нарушения прав человека на Донбассе. Итоги недели

12 января 2020, 22:02

Наблюдения ОБСЕ, свидетельства экс-пленных и нарушения прав человека на Донбассе. Итоги недели

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 6 - 12 января в обзоре.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо считает, что церковь может помочь в урегулировании конфликта на Донбассе.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко вновь озвучил идею о введении миротворческой миссии ООН в отдельные районы Донбасса. По его мнению, к этой теме стоит подойти в случае, если выборы на неподконтрольных территорий не состоятся в 2020 году в рамках Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин в очередной раз призвал Украину закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции страны.

Политика

Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» участвовали в попытке переворота в самопровозглашенной Абхазии (Грузия). Оппозиционная абхазская партия «Айтаира» («Возрождение») призвала «президента» Рауля Хаджимбу уйти в отставку. В воскресенье, 12 января, появилось сообщение, что Хаджимба написал заявление об уходе с «поста».

Права человека

Освобожденный из плена журналист Станислав Асеев в интервью «Радио Свобода» рассказал подробности его содержания в плену группировки «ДНР».

Первоочередные потребности освобожденных из плена украинцев — восстановление здоровья и документов. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов. Люди нуждаются в помощи, в частности, из-за перенесенных в плену пыток и издевательств.

Пенсионер из Мелового Луганской области Владимир Моргунов, осужденный российским судом на 12 лет заключения по обвинению в госизмене, просит Украину внести его в списки на обмен заключенными с РФ.

В декабре 2019 года на подконтрольной группировкам «Л/ДНР» территории по подозрению в шпионаже были задержаны 11 человек. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа». Также организация сообщила о семи случаях конфискации автомобилей с украинской регистрацией на подконтрольной «ДНР» территории в период с 1 по 8 января.

Боевые действия

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 7 января зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения войск в районе Петровского в Донецкой области и в районе Золотого Луганской области.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала семь реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», которые были размещены на подконтрольной группировке «ЛНР» территории в нарушение Минских соглашений.

Наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах, включая танки на грузовом поезде в Дебальцево.

В украинской СЦКК сочли недостоверной информацией отчеты СММ ОБСЕ, в которых указано, что украинские военные нарушили Минские соглашения, не отведя зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» от линии фронта. В Мониторинговой миссии в ответ отметили, что «осуществляет свою деятельность, соблюдая принципы беспристрастности и прозрачности».

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой, которое произошло в 2017 году.

В Донецкой области пограничники задержали боевика, который охранял обломки «Боинга 777» рейса МН17, сбитого в июле 2014 года. Мужчина передан сотрудникам полиции по подозрению в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований» (ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).

Экономика

На шахтах, подконтрольных группировке «ДНР», существует задолженность по заработной плате перед горняками за ноябрь и декабрь 2019 года.

В рамках договоренностей Украины и России о продлении транзита газа компания «Газпром» полностью отказалась от своих требований за поставки газа в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Группировка «ДНР» с 1 февраля изменит тарифы на электроэнергию на подконтрольной ей территории.

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