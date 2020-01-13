Штаб насчитал 4 нарушения режима «тишины» на Донбассе

За минувшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Уточняется, что обстрелы велись возле Водяного, Новотошковского, Орехово, Травневого.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, добавили в штабе ООС.