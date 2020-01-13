У России может возникнуть необходимость увеличения транзита газа через Украину

Из-за задержки окончания строительства газопровода «Северный поток-2» у России может возникнуть необходимость увеличить транзита через Украину в Европу сверх контракта. Об этом пишет «Коммерсант».



По оценке газеты, у «Газпрома» в 2020 году достаточное количество трубопроводных мощностей и без «Северного потока-2».



Пиковый уровень отбора по всем контрактам российской компании в ЕС, Турции и на Балканах составляет около 650 миллионов кубометров в сутки, и, чтобы обеспечить его, «Газпрому» может понадобиться еще около 32 миллионов кубометров в сутки мощностей через Украину (около 11,5 млрд кубометров в пересчете на год). Представители Украины и «Нафтогаза» уже заявляли, что рассчитывают на дополнительные объемы транзита сверх контракта.



Однако, как пишет издание, на практике едва ли европейские клиенты «Газпрома» будут нуждаться в пиковом уровне отбора на протяжении длительного времени. Так как этой зимой в Европе сравнительно тепло, а запасы в европейских хранилищах находятся на рекордном уровне, к тому же на мировом рынке наблюдается существенный избыток сжиженного природного газа (СПГ), который составляет конкуренцию российского.



По оценке «Коммерсанта», если же спрос вдруг резко вырастет из-за роста потребления в Азии, неожиданного похолодания или каких-то аварий, то у «Газпрома» есть две возможности избежать бронирования дополнительных мощностей украинской системы: компания может закачать больше газа в европейские хранилища или просто не выполнять заявки потребителей полностью, уплачивая штрафы.



Впрочем, пока более реальной для российской компании представляется проблема конкуренции с сжиженным газом, добавляет издание. «Газпрому», возможно, придется уступить СПГ часть рынка в Европе либо согласиться на дальнейшее падение и так низких цен на газ.

В декабре строительство «Северного потока-2» было приостановлено. Трубоукладчик проекта швейцарская компания Allseas Group SA отказалась продолжать работу из-за санкций США. Россия рассчитывает достроит газопровод своими силами, однако сроки реализации проекта теперь неизвестны.



30 декабря Украина и Россия подписали пятилетнее соглашение на транзит газа в Европу. В 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров.



