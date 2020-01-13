Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин и Макрон обсудили Донбасс

13 января 2020, 09:29

Путин и Макрон обсудили Донбасс

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели 12 января телефонный разговор, во время которого обсудили, в том числе, конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-службу российского лидера.

Отмечается, что стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Ливии и Ирана, договорившись оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризисов в стране.

Кроме этого, Путин и Макрон обсудили Донбасс и Сирию. В пресс-службе Кремля в очередной раз назвали боевые действия на Донбассе «внутриукраинским конфликтом».

«Условлено о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении.

11 ноября в Москве состоялись переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили процесс реализации Минских договорённостей и соглашений, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Эммануэль Макрон
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:27
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
22:02
Наблюдения ОБСЕ, свидетельства экс-пленных и нарушения прав человека на Донбассе. Итоги недели
11:56
Беспилотники ОБСЕ глушили и перехватывали при полетах на Донбассе
13:30
Асеев: СИЗО забиты в том числе и гражданами России, до которых никому нет дела
12:05
В «ЛНР» заявили о ранении жителя Голубовки в результате обстрела
10:42
ОБСЕ зафиксировала танки в Дебальцево и гаубицы на Луганщине
13:10
«ДНР» задолжала зарплату шахтерам
11:19
«ДНР»: Задержан житель Донецка, у которого при себе было 11 килограмм взрывчатки
23:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
Правозащитники: «ДНР» начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами
13:00
«ДНР» изменит тарифы на электричество с 1 февраля
10:24
ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения у Петровского
23:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:12
«ДНР» заявляет о скором открытии своего «представительства» в Турции
12:20
ОБСЕ зафиксировала запрещенные «Грады» у боевиков «ЛНР»
все новости
13:11
Рада пока не собирается принимать закон о рынке земли
12:08
У Зеленского призвали Раду направить законопроект о децентрализации в Конституционный суд
11:17
СБУ расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям УК
11:00
«Президент» Абхазии ушел в отставку. Ситуацию ездил решать Сурков
10:27
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:29
Путин и Макрон обсудили Донбасс
09:10
У России может возникнуть необходимость увеличения транзита газа через Украину
08:05
Штаб насчитал 4 нарушения режима «тишины» на Донбассе
22:02
Наблюдения ОБСЕ, свидетельства экс-пленных и нарушения прав человека на Донбассе. Итоги недели
18:01
Боевики трижды открывали огонь с начала суток
15:41
Задержан подозреваемый в расстреле добровольца АТО Амины Окуевой
13:47
В Филадельфии откроется почетное консульство Украины
11:56
Беспилотники ОБСЕ глушили и перехватывали при полетах на Донбассе
10:28
Дело о крушении самолета МАУ переквалифицировано на «умышленное убийство»
09:14
Боевики стреляли вчера возле Песок и Красногоровки
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция