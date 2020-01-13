Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели 12 января телефонный разговор, во время которого обсудили, в том числе, конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-службу российского лидера.



Отмечается, что стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Ливии и Ирана, договорившись оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризисов в стране.



Кроме этого, Путин и Макрон обсудили Донбасс и Сирию. В пресс-службе Кремля в очередной раз назвали боевые действия на Донбассе «внутриукраинским конфликтом».



«Условлено о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении.

11 ноября в Москве состоялись переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили процесс реализации Минских договорённостей и соглашений, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.