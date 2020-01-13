Рада пока не собирается голосовать за закон о рынке земли

Верховная Рада пока не собирается рассматривать во втором чтении и в целом законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга.



Он отметил что в повестке работы Рады на эту неделю этот законопроект не указан. Разумков подчеркнул, что всегда есть дискуссионные законопроекты.



«Думаю, мы будем еще работать над этими вопросами как с представители разных политических партий и групп, депутатским корпусом, а также с обществом в первую очередь», — резюмировал спикер парламента.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об открытии рынка земли, который, как предполагается, с 1 октября 2020 года отменит запрет на продажу земель сельхозназначения.



К рассмотрению законопроекта во втором чтении были направлены 4,5 тысяч правок.



Категорически против открытия рынка земли выступают парламентские фракции «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Также против выступают националистические партии, сторонники которых участвовали в протестах под Верховной Радой.



17 декабря такой митинг перерос в столкновения с полицией. В результате пострадали 23 правоохранителя и 11 граждан.