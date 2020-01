СМИ: Компания Ахметова выплатила Фирташу 700 млн долларов по спору из-за «Укртелекома»

Компания «СКМ» Рината Ахметова выплатила более 700 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd, которую связывают с Дмитрием Фирташем, в рамках мирового соглашения по делу «Укртелекома». Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в компании.



По данным собеседника, выплата указанных средств была осуществлена в конце 2019 года.



1 октября стало известно, что компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited официально и окончательно урегулировали между собой спор о продаже «Укртелекома» в 2013 году на 760 млн долларов.



В пресс-службе СКМ на запрос ЭП информацию о выплате более 700 млн долларов компании Raga Establishment Ltd не опровергли, однако отказались предоставить какие-либо детали.



«Действительно, 1 октября 2019 года спор о продаже» Укртелекома" был окончательно урегулирован«, — заявили в компании.



Как отмечается, в рамках мирового соглашения прекращены все судебные и другие процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами.



«Информация о существенных условиях мирового соглашения, по решению обеих сторон, не подлежит обнародованию», — добавили в пресс-службе.



Суд Лондона в июне 2017 обязал «СКМ» Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за «Укртелеком».