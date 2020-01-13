Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты людей с инвалидностью вследствие войны

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вносит правки в закон «О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны», принятый Верховной Радой 20 декабря 2019 года. Об этом сообщает Офис президента.



Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны. Это касается в том числе волонтеров, добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью в результате войны.



В частности, законом предоставляется им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения центральных органов исполнительной власти, которые осуществляют руководство воинскими формированиями.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.