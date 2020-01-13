Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Секретарь СНБО объяснил, почему Киев молчал о сбитии самолета МАУ в Иране

13 января 2020, 16:42

Секретарь СНБО объяснил, почему Киев молчал о сбитии самолета МАУ в Иране

Украинские эксперты еще до признания Ирана понимали, что самолет «Международных авиалиний Украины» был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции, чтобы выиграть время для сбора собственных доказательств на месте крушения авиалайнера. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов газете The Washington Post.

После крушения самолета официальные лица США, Канады и Великобритании заявили, что, по их мнению, самолет был сбит Ираном. По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться с ним информацией, но принял стратегическое решение не делать никаких официальных заявлений, чтобы обеспечить сотрудничество Ирана в расследовании.

По словам секретаря СНБО, украинская сторона пришла к выводу о сбитии самолета раньше, чем американцы и канадцы.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта вскоре после взлета. При крушении лайнера погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании. 

Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны подчеркивают, что это произошло непреднамеренно.

ТЕГИ

Люди
Алексей Данилов
Места
Иран
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:27
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
22:02
Наблюдения ОБСЕ, свидетельства экс-пленных и нарушения прав человека на Донбассе. Итоги недели
11:56
Беспилотники ОБСЕ глушили и перехватывали при полетах на Донбассе
13:30
Асеев: СИЗО забиты в том числе и гражданами России, до которых никому нет дела
12:05
В «ЛНР» заявили о ранении жителя Голубовки в результате обстрела
10:42
ОБСЕ зафиксировала танки в Дебальцево и гаубицы на Луганщине
13:10
«ДНР» задолжала зарплату шахтерам
11:19
«ДНР»: Задержан житель Донецка, у которого при себе было 11 килограмм взрывчатки
23:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
Правозащитники: «ДНР» начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами
13:00
«ДНР» изменит тарифы на электричество с 1 февраля
10:24
ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения у Петровского
23:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:12
«ДНР» заявляет о скором открытии своего «представительства» в Турции
12:20
ОБСЕ зафиксировала запрещенные «Грады» у боевиков «ЛНР»
все новости
16:54
Зеленский подписал закон о штрафовании за кнопкодавство
16:42
Секретарь СНБО объяснил, почему Киев молчал о сбитии самолета МАУ в Иране
15:35
Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты людей с инвалидностью вследствие войны
14:48
СМИ: Компания Ахметова выплатила Фирташу 700 млн долларов по спору из-за «Укртелекома»
14:03
Подозреваемый в организации убийства Амины Окуевой не признает вину
13:30
Украина намерена вернуться в ПАСЕ в 2020 году
13:11
Рада пока не собирается голосовать за закон о рынке земли
12:08
У Зеленского призвали Раду направить законопроект о децентрализации в Конституционный суд
11:17
СБУ расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям УК
11:00
«Президент» Абхазии ушел в отставку. Ситуацию ездил решать Сурков
10:27
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:29
Путин и Макрон обсудили Донбасс
09:10
У России может возникнуть необходимость увеличения транзита газа через Украину
08:05
Штаб насчитал 4 нарушения режима «тишины» на Донбассе
22:02
Наблюдения ОБСЕ, свидетельства экс-пленных и нарушения прав человека на Донбассе. Итоги недели
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция