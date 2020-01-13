Правоохранители начали допрос участников обмена пленными 29 декабря

Участники обмена удерживаемыми лицами 29 декабря проходят допросы для установления преступлений, которым они и другие граждане подверглись в плену боевиков. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Прокуроры совместно с сотрудниками СБУ допрашивают потерпевших по месту прохождения реабилитации и лечения.



«Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.



Отмечается, что участники проведенных допросов рассказали о фактах применения пыток и других случаи жестокого обращения с пленными.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, «Л-ДНР» получили 124 человека.