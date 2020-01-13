Минобороны приостановило возможность приватизации служебного жилья

Министерство обороны приостановило приватизацию служебного жилья на время проведения систематизации данных об имеющемся жилом фонде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Изменения вводятся на время проведения учета жилого фонда Минобороны и перевода в электронную форму.



«На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственное жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено исключения жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс "расслужебливания" будет возобновлен», — говорится в сообщении.



Изменения являются частью комплексного подхода к обеспечению военнослужащих и их семей жильем, который необходим в рамках выполнения Программы трансформации Минобороны и ВСУ.