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NYT: Российские хакеры атаковали украинскую компанию, которая связана с импичментом Трампа

14 января 2020, 09:10

NYT: Российские хакеры атаковали украинскую компанию, которая связана с импичментом Трампа

Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma, сообщает The New York Times со ссылкой на специалистов по кибербезопасности из компании Area 1 Security.

По данным газеты, попытки взлома начались в начале ноября. В это же время в США активно шло расследование по делу об импичменте президенту Дональду Трампу, который якобы потребовал в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским начать расследование в отношении Джо и Хантера Байденов — ближайшего соперника Трампа на выборах 2020 года и его сына, который входил в совет директоров украинской компании.

Пока не ясно, что конкретно искали хакеры, сообщили газете эксперты по безопасности, но время проведения атак указывает на то, что они могли искать компромат на семью Байдена. Специалисты считают, что хакеры были связаны с подразделением военной разведки ГРУ и использовали фишинговые электронные письма, чтобы получить доступ к именам пользователей и паролям.

Как пишет NYT, они создавали поддельные сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам компании электронные письма, предназначенные для внутренней коммуникации. Хакерам удалось добыть учетные данные некоторых сотрудников и успешно проникнуть на один из серверов компании.

В России эту информацию не комментировали, изданию также не удалось получить комментарий Burisma.

Также группа российских хакеров пыталась взломать сайт компании «Квартал 95», основателем которой является Зеленский. NYT предполагает, что фишинговая атака на «Квартал 95» была направлена на то, чтобы получить электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины в июне прошлого года.

Демократическая партия США инициировала процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года. В конце года Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу.

Ожидается, что в январе этого года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

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