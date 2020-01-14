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В Донецкой области самая высокая инфляция среди регионов Украины третий год подряд

14 января 2020, 10:20

В Донецкой области самая высокая инфляция среди регионов Украины третий год подряд

В Донецкой области уровень инфляции уже третий год подряд является самым высоким среди всех регионов. Об этом сообщает главное управление статистики в области.

Отмечается, что в декабре 2019 года цены потребительского рынка на подконтрольной Украине части Донетчины по сравнению с декабрем предыдущего года повысились на 6,0%. В течение 2018 года потребительские цены выросли в регионе на 12,3%, в 2017 году — на 15,9%. В среднем по Украине уровень инфляции в 2019 году снизился до 4,1% против 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году.

Существенное замедление инфляции в 2019 году в Украине произошло, прежде всего, за счет укрепления гривны, что создало предпосылки для удешевления импортных товаров, объяснили в областате. Инфляционное давление уменьшилось также в связи со снижением цен на некоторые виды топлива и расширением предложения сельскохозяйственных продуктов благодаря увеличению их производства. Кроме традиционного снижения цен в летние месяцы под влиянием сезонного фактора, в Украине впервые за почти три десятилетия с начала регистрации цен зафиксирована дефляция в декабре: потребительские цены уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%; в Донецкой области они остались на уровне ноября 2019 года.

В 2019 году в Донецкой области продолжали дорожать основные продовольственные товары. Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в конце года стали выше по сравнению с декабрем 2018 года в среднем на 5,4%.

Вследствие дальнейшего повышения ставок акцизного налога цены на табачные изделия в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года повысились на 20,0%. Алкогольные напитки подорожали в течение года на 5,6%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре 2019 года стали ниже, чем в декабре предыдущего года, на 0,8%. Последний раз тарифы на эту группу коммунальных услуг снижались на Донетчине в 2012 году (на 0,2%), а начиная с 2014 года, они повышались ежегодно и за пять лет выросли в среднем в 4,9 раза. Прекращение негативной динамики в 2019 году связано со снижением цены природного газа для населения, который дешевел в течение семи месяцев, начиная с мая (за исключением ноября), и в декабре его цена по сравнению с декабрем 2018 года уменьшилась на 27,6%. Оставались без изменений тарифы на электроэнергию. Вместе с тем водоснабжение подорожало за 2019 год на 2,8%, содержание домов и придомовых территорий — на 3,8%, канализация — на 5,6%, горячая вода, отопление — на 17,4%.

Подешевели в течение 2019 года на 9,4% горюче-смазочные материалы. В то же время услуги автомобильного пассажирского транспорта подорожали на 13,6%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта — на 16,0%.

На 5,5% выросли к концу 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года средние цены в системе здравоохранения. Одежда и обувь подорожали на 6,8%. Цены и тарифы в сфере связи повысились в течение года на 12,8%.

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