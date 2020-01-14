В Иране арестованы причастные к крушению украинского самолета

В Иране арестованы несколько человек по обвинению в причастности к крушению самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейна Эсмаили.



«Судебная власть Ирана арестовала некоторых людей за их роль в катастрофе украинского самолета, который, по словам Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой», — пишет агентство.



Других подробностей не сообщается.

Пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.