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Кинотеатр в Краматорске будет неделю показывать украинскую сказку. Сначала планировали только пробный сеанс

14 января 2020, 13:15

Кинотеатр в Краматорске будет неделю показывать украинскую сказку. Сначала планировали только пробный сеанс

В единственном кинотеатре Краматорска «Родина» с 16 января начнется показ украинского фильма-сказки «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» (Адская Хоругва, или Рождество Казацкое). Об этом «Новостям Донбасса» сообщила дирекция кинотеатра.

Этому предшествовало сообщение на странице фильма в Facebook о том, что в Краматорске состоится только «пробный сеанс» в субботу, 18 января в 8:15 утра. Как сообщалось, если будут раскуплены все билеты, то показ ленты продолжится.

Со вчерашнего дня этой публикацией поделились более тысячи раз. Волонтеры начали сбор средств на покупку билетов военнослужащим и детям-сиротам.

Сегодня на сайте кинотеатра «Родина» появилась информация, что фильм будут показывать с 16 по 22 января ежедневно. Директор кинотеатра сказал «НД», что «удалось найти точки соприкосновения» с дистрибьютором ленты. В кинотеатре отметили, что и до этого у них выходили в прокат ленты украинского производства.

Автор сценария фильма Сашко Лирнык также сообщил о ежедневном показе фильма в Краматорске. В разговоре с «НД» он назвал такое развитие событий «шикарным феноменом», так как инициатива «полностью идет из народа».

Также он выразил благодарность владельцу кинотеатра за то, что тот пошел на встречу. «Мы не обязаны этого делать — это государственный фильм, но мы связывались с кинотератрами в Славянске и Бахмуте, однако они не отвечали — им не интересно. Владелец краматорского кинотеатра пообещал через свои каналы на них выйти и посодействовать, чтобы фильм был показан и там», — добавил Лирнык.

Сценарист добавил, что это тот случай, «когда нельзя называть друг друга сепаратистами и подобными словами». «Наш фильм объединяет Украину и сшивает ее», — подчеркнул Лирнык. По его словам, по всей Украине есть случаи, когда кинотеатры отказываются показывать «Пекельну Хоругву...», но ситуация меняется благодаря резонансу, который обеспечивают активисты и волонтеры, распространяя информацию о фильме в соцсетях.

Фильм «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» был полностью снят за государственные средства. Госкино выделило на проект 32 миллиона гривен.

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