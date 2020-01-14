Суд арестовал на 2 месяца одного из подозреваемых в убийстве Окуевой

Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде в виде содержания под стражей сроком на 60 дней одному из подозреваемых по делу об убийстве служившей в рядах батальона полиции «Киев-2» участницы АТО Амины Окуевой Игорю Редькину. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Судья постановил держать Редькина под стражей 60 суток, до 11 марта 2020 года, в киевском СИЗО.

30 октября 2017 года в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева. Ее муж Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства, получил ранение в ногу.



Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.



Организатора убийства правоохранители задержали 12 января 2019 года.