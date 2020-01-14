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Курченко через суд требует отмены персональных санкций

14 января 2020, 20:36

Курченко через суд требует отмены персональных санкций

Сергей Курченко подал иск к президенту Украины о признании недействительным Указ от 2 мая 2018 года о наложении на него личных экономических санкций. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины.

«Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, который просил привлечь СБУ как третье лицо, поскольку Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ», — говорится в сообщении.

2 мая 2018 года президент Украины подписал Указ о применении и отмене личных экономических санкций для физических и юридических лиц.

До того, как попасть под украинские санкции, Курченко находился в международном розыске. Однако в тот раз среди 1748 фамилий находилась и фамилия бизнесмена. Санкции ввели на 3 года.

В Указе отмечается, что в отношении Сергея Курченко применены следующие санкции: блокирование активов, предотвращения вывода капиталов из Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, частичный запрет деятельности с ценными бумагами.

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