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На КПВВ Донбасса умерли 27 человек в прошлом году

15 января 2020, 08:12

На КПВВ Донбасса умерли 27 человек в прошлом году

При пересечении контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения на Донбассе за 2019 год умерли 27 человек, в основном пожилого возраста.

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский со ссылкой на данные, которые собрали сотрудники представительства Офиса омбудсмена Украины.

Также он призвал власть обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ.

В начале января советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что украинская сторона работает над улучшением качества предоставления медицинской помощи на КПВВ.

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